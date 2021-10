BAADER BANK stuft Brenntag auf 'Reduce'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Brenntag auf "Reduce" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals dürften nicht überraschen, schrieb Analyst Christian Obst in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht Anfang November. Die Entwicklung des Chemikalienhändlers sei solide./agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2021 / 11:52 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST