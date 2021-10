Die These des Managements von P2 Gold hat sich bestätigt: Die Gold- und Kupfervererzung auf Gabbs ist mächtiger und hochgradiger als historischen Bohrungen ahnen ließen.

Und mit beiden Bohrungen stieß man nahe der Oberfläche auf hochgradigere Gold- und Kupfervererzung wie sie auch in den historischen Bohrungen in der Sullivan-Zone entdeckt wurden. Und wie P2-CEO Joe Ovsenek – übrigens ehemals CEO des Goldproduzenten Pretium Resources – erklärte, übertrafen die Ergebnisse wie schon beim ersten Gabbs-Bohrloch die Erwartungen des Managements sowohl in Hinsicht auf die Mächtigkeit der Vererzungsabschnitte als auch auf deren Metallgehalte!

Damit sieht Ovsenek auch die Theorie des Unternehmens bestätigt, dass die historischen Bohrungen die Mächtigkeit und die Gehalte der Gold- und Kupfervererzung zu niedrig angaben. P2 Gold hat jetzt ein Programm von Rückspülbohrungen abgeschlossen, die auf den Resultaten der Diamantkernbohrungen aufbauen sollen.

Die neuen Bohrlöcher erbrachten unter anderem:

- 0,78 g/t Goldäquivalent (0,48 g/t Gold und 0,26% Kupfer) über 74,49 Meter, darunter 15,24 Meter mit 1,27 g/t Goldäquivalent (0,86 g/t Gold und 0,36% Kupfer) in Bohrung GBD-003 und

- 1,41 g/t Goldäquivalent (1,00 g/t Gold und 0,36% Kupfer) über 85,71 Meter, darunter 40,75 Meter mit 2,14 g/t Goldäquivalent (1,56 g/t Gold und 0,50% Kupfer) in Bohrloch GBD-004. Diese Bohrung endete zudem in Vererzung, sodass Potenzial auf eine weitere Ausdehnung besteht.

In der Vergangenheit hatten sich die Bohrungen in der Sullivan-Zone auf Oxidgoldvererzung nahe der Oberfläche konzentriert, wobei eine erhebliche Zahl der Bohrlöcher in Vererzung endete oder nicht auf ihren Kupfergehalt untersucht wurde. So ist zum Beispiel die Vererzung in GBD-003 rund 40 Meter breiter als in den historischen Bohrungen, während die Gold- und Kupfermineralisierung in GBD-004 sogar mindestens 60 Meter mächtiger ist als historisch nachgewiesen! Und das bei zudem höheren Durchschnittsgehalten.

P2 Gold wies nun – i.d.R. leichter zu verarbeitende – Oxidgoldvererzung bis in eine Tiefe von 120 Metern in GBD-003 nach, während GBD-004 über die gesamte Länge Oxidgolderz aufwies. Das Unternehmen hatte vor Kurzem bereits metallurgische Tests durchgeführt und dabei bestätigt, dass die Gold- und Kupfervererzung vergleichsweise hohe Gewinnungsraten sowohl mit Hilfe der Haufenlaugung als auch konventionellen Vermahlungsmethoden erbrachte.

Fazit: P2 Gold hat mit seinen vier Diamantkernbohrungen auf Gabbs einen sehr guten Anfang gemacht und signifikante Gold- und Kupfervererzung nachgewiesen. Die Experten des Unternehmens hatten den richtigen Riecher als sie die – jetzt bestätigte These – aufstellten, dass die historischen Bohrungen die Mächtigkeit und die Gehalte der Vererzung zu niedrig angesetzt hatten. Kommt hinzu, dass zahlreiche historische Proben gar nicht auf Kupfer untersucht wurden und das Oxidkupfer somit noch nicht in der bereits bestehenden Ressource - 1,84 Millionen Unzen Goldäquivalent – enthalten ist. Entsprechend besteht hier eine signifikante Gelegenheit, die enthaltenden Unzen Goldäquivalent zu steigern.

Abgesehen davon hat P2 Gold noch 27 Rückspülbohrungen mit einer Gesamtlänge von 4.120 Metern auf Gabbs abgeschlossen, die nun im Labor analysiert werden. Die Ergebnisse sollten in absehbarer Zeit – das hängt von der Auslastung der Labore ab – eingehen und dann veröffentlicht werden, sodass für weitere Spannung gesorgt ist. Wir werden weiter berichten.

Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren!

Abonnieren Sie hier unseren Youtube-Kanal!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern ausdrücklich um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH, Partner, Autoren, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der P2 Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen.

Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine entgeltliche Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen über welches im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Consulting GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen zu P2 Gold nutzt. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Garantie übernommen werden.