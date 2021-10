JPMorgan Earnings Beat Consensus as Global Investment Bank Fees Surge Autor: PLX AI | 13.10.2021, 12:55 | | 15 0 | 0 13.10.2021, 12:55 | (PLX AI) – JPMorgan Q3 net income USD 11,700 million vs. estimate USD 9,000 million.Q3 net income without the credit reserve release was USD 9,600 millionQ3 EPS USD 3.74 vs. estimate USD 2.97Q3 reported revenue USD 29,600 million; managed revenue … (PLX AI) – JPMorgan Q3 net income USD 11,700 million vs. estimate USD 9,000 million.Q3 net income without the credit reserve release was USD 9,600 millionQ3 EPS USD 3.74 vs. estimate USD 2.97Q3 reported revenue USD 29,600 million; managed revenue … (PLX AI) – JPMorgan Q3 net income USD 11,700 million vs. estimate USD 9,000 million.

Q3 net income without the credit reserve release was USD 9,600 million

Q3 EPS USD 3.74 vs. estimate USD 2.97

Q3 reported revenue USD 29,600 million; managed revenue USD 30,400 million

Releases credit reserves of $2.1 billion

Average loans up 5%; average deposits up 19%

Global IB fees were up 52% driven by a surge in M&A activity and our strong performance in IPO JPMorgan Chase Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

JPMorgan Chase Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer