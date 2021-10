Else Nutrition schließt ersten Produktionsversuch mit seiner neuartigen pflanzlichen Babynahrung erfolgreich ab

VANCOUVER, BC, 13. Oktober 2021 – ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY.V) (BABYF) (0YL.F) („Else“ oder das „Unternehmen“), ein Anbieter von pflanzenbasierter Baby-, Kleinkind- und Kindernahrung, gab heute den erfolgreichen Abschluss des ersten kommerziellen Testlaufs seiner patentierten pflanzlichen Säuglingsnahrung für Babys im Alter von 0 bis 12 Monaten bekannt, während das Unternehmen seinen Weg zur behördlichen Zulassung fortsetzt.

Der Testlauf, der diese Woche in den USA stattfand, nutzte eine weltweit einmalige technologische Entwicklung für einen der Rohstoffe in der pflanzlichen Rezeptur der Babynahrung. Diese patentierte Verarbeitungsmethode führt zu einer saubereren Zutat, erhält dabei aber den Nährwert vollständig.

„Diese erfolgreiche Studie ist ein wichtiger Schritt für das Unternehmen, um eine echte Auswahl an milchfreier Babynahrung anzubieten“, sagte Hamutal Yitzhak, CEO und Mitbegründerin von Else Nutrition. „Der 90 Milliarden Dollar umfassende Weltmarkt für Säuglingsnahrung wurde zu lange von Milch- und Sojaprodukten dominiert. Diese Entwicklung bringt uns einen Schritt näher an die kommerzielle Verwertung einer minimal verarbeiteten, pflanzenbasierten Option für Millionen von Familien auf der ganzen Welt, die nach solchen Produkten suchen“, fügte sie hinzu.

Über Else Nutrition Holdings Inc.

Else Nutrition GH Ltd. ist ein in Israel ansässiges Nahrungsmittel- und Ernährungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von innovativen, gesunden und pflanzlichen Lebensmittel- und Nahrungsprodukten für Babys, Kleinkinder, Kinder und Erwachsene spezialisiert hat. Die revolutionäre, pflanzliche und sojafreie Rezeptur des Unternehmens ist eine gesunde Alternative zu herkömmlichen Milcherzeugnissen. Else Nutrition (vormals INDI) wurde im Jahr 2017 anlässlich des Global Food Innovation Summit in Mailand mit dem „Best Health and Diet Solutions Award“ ausgezeichnet. Elses pflanzliche Komplettnahrung für Kleinkinder wurde auf Amazon in der Kategorie Baby- und Kleinkindnahrung kürzlich zum Topseller Nr. 1 erklärt. Die Holdingfirma Else Nutrition Holdings Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der Börse TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol BABY notiert und zusätzlich im QX-Segment des OTC-Markts in den USA unter dem Börsensymbol BABYF sowie an der Börse in Frankfurt unter dem Börsensymbol 0YL gelistet ist. Zum Führungsteam von Else zählen Spitzenkräfte aus führenden Unternehmen für Babynahrung. Viele der Mitglieder des Else-Beirats bekleideten zuvor Führungspositionen bei Firmen wie Mead Johnson, Abbott Nutrition, Plum Organics sowie führenden Gesellschaften für Babynahrung. Einige von ihnen sind derzeit in verschiedenen Funktionen in führenden Medizinzentren und wissenschaftlichen Einrichtungen wie dem Boston Children‘s Hospital, Pediatrics der Harvard Medical School in den Vereinigten Staaten, der Universität Tel Aviv, dem Schneider Children‘s Medical Center of Israel, dem Rambam Medical Center und dem Technion in Israel sowie dem Universitätskrankenhaus Brüssel in Belgien beschäftigt.