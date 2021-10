Seite 2 ► Seite 1 von 3

Rüsselsheim (ots) -- Freie Wahl: Astra zum Verkaufsstart als hocheffizienter Plug-in-Hybrid und mitVerbrenner- Attraktiver Einstieg: Sportlicher Fünftürer keinen Cent teurer als derVorgänger- Astra Hybrid: Bereits ab 28.622,50 Euro inklusive Umweltprämieteilzeitstromern- Schlaue Technik: Mit digitalem Pure Panel und Intelli-Lux LED® Pixel-Licht- Styling vom Feinsten: Emotional, hochwertig und mit viel Liebe zum DetailDer neue Opel Astra (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/new-astra) haterst vor wenigen Wochen Weltpremiere (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/press/neuer-opel-astra-feiert-weltpremiere-in-russelsheim) in Rüsselsheimgefeiert, und schon jetzt ist die jüngste Generation desKompaktklasse-Bestsellers bestellbar. Mit seinem emotionalen, klaren und mutigenDesign sowie innovativen Top-Technologien fährt der komplett neu entwickelteAstra (https://www.opel.de/fahrzeuge/astra-modelle/astra-hybrid/5-tuerer/uebersicht.html) in eine neue Ära. Was jedoch ganz beim Alten bleibt, ist derEinstiegspreis: Der sportliche Fünftürer ist ab 22.465 Euro (alle Preise UPEinkl. MwSt.) zu haben - und damit keinen Cent teurer als die Basisvariante beimVorgänger. Dafür sind zahlreiche hochmoderne Assistenzsysteme wie derFrontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung, Fußgängererkennung,Spurhalte-Assistent, Geschwindigkeitszeichenerkennung oder Müdigkeitserkennungin jeder Version serienmäßig an Bord. Für lebendige Leistungen sorgt hier der 81kW/110 PS starke 1.2 Dreizylinder-Turbobenzin-Direkteinspritzer mit6-Gang-Schaltgetriebe (Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP(1): kombiniert 5,5-5,4l/100 km, 126-123 g/km CO2).Wer im neuen Astra lieber elektrisch unterwegs sein möchte, findet ebenfallsdirekt ab Marktstart das passende Angebot. Denn der Astra ist ab sofort erstmalsauch elektrifiziert erhältlich. Bereits ab attraktiven 35.800 Euro können Kundenim Astra Hybrid künftig teilzeitstromern. Abzüglich der Umweltprämie fallen sonur noch 28.622,50 Euro beim Kauf des neuen Astra Hybrid an. Viel Power beihöchster Effizienz ist garantiert: Der Hybrid stellt eine Systemleistung von 133kW/180 PS und starke 360 Newtonmeter maximales Drehmoment zur Verfügung(Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP(1): 1,1-1,0 l/100 km, CO2-Emission 26-22 g/km;jeweils kombiniert). Rein elektrisch lassen sich mit dem neuen Astra Hybrid biszu 60 Kilometer (gemäß WLTP(2)) emissionsfrei abspulen. Die Spitze imAntriebsportfolio bildet dann der ab Anfang 2022 bestellbareTop-of-the-Line-Hybrid mit bärenstarken 165 kW/225 PS Systemleistung(Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP1: 1,4-1,1 l/100 km, CO2-Emission 31-24 g/km;