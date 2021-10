Shippeo übertrifft jährliches Wachstum und wird der am meisten empfohlene Anbieter für Lieferkettentransparenz weltweit

Shippeo, führender Anbieter und europäischer Spezialist für Supply-Chain-Transparenz in Echtzeit steigert sein jährliches Wachstum um 103 Prozent und die wiederkehrenden SaaS-Buchungen um 181 Prozent. Damit hat das Unternehmen eines der am schnellsten wachsenden Kundenportfolios in Europa. Darüber hinaus hat Shippeo seine Präsenz global ausgeweitet und neue Kunden in Nord- und Lateinamerika sowie im asiatischen Raum gewonnen.

Seit Januar konnte Shippeo mehrere große internationale Kunden gewinnen. Dazu zählen Coca-Cola HBC, einen der größten strategischen Abfüller von The Coca Cola Company, Nexans, einen weltweiten Anbieter aus dem Energiesektor, das amerikanische Frachtunternehmen XPO Logistics und die Woco Group, einen internationalen Komponentenlieferanten für große Automobilhersteller.