PLUG POWER als strong buy!?

PLUG POWER spielt heute seine ganze Stärke aus und beginnt die Sitzung mit einem massiven Anstieg. Immerhin schießt der Kurs rund sechs Prozent in die Höhe. Dem Papier ist damit heute an Platz an der Sonne kaum noch zu nehmen. Die Bullen haben also zur Party geladen, aber für wie lange?

Kursverlauf von PLUG POWER der letzten drei Monate.

Die Ausgangslage verbessert sich durch diesen Kursschub deutlich. Denn damit kostet das Papier nun so viel, wie noch nie in den vergangenen Wochen. Schließlich erreicht der Titel ein neues Monatshoch. Bisher wurde dieses Hoch bei 25,53 EUR austariert. Bei PLUG POWER dürfte es also in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse beflügelt momentan die langfristig arbeitenden Börsianer. Aus diesem Blickwinkel ist nämlich eine weitere Rallye wahrscheinlich, weil der Indikator bei 23,56 EUR steht. Damit ist wieder einmal bewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit für (stark) steigende Kurse in Aufwärtstrends einfach höher ist als für fallende.

