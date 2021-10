Nordex mit Rückenwind

Vernehmlicher Jubel ist heute bei allen Nordex-Aktionären zu hören. Der Computer gibt nämlich für Aktie ein Plus von rund vier Prozent an. 14,54 EUR müssen jetzt nach diesem Anstieg schon für ein Wertpapier hingelegt werden. Ist der Weg nach oben dadurch nun frei oder woraus sollten Anleger jetzt besonders achten?

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Nordex der letzten drei Monate.

Die übergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye spürbar auf. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund elf Prozent zum Monatshoch. Dieses Hoch verläuft bei 16,08 EUR. Bullen und Bären kämpfen also mit harten Bandagen.

Börsianer, für die es eher um die langfristige Perspektive geht, müssen aktuell die 200-Tage-Linie fürchten. Demnach befindet sich Nordex in Abwärtstrends, da diese Durchschnittlinie bei 18,51 EUR verläuft. Aber selbst wenn die übergeordneten Trends nach unten zeigen, gibt es Tage mit kräftigen Kursgewinnen, wie der heutige Tag eindrucksvoll unter Beweis stellt.

