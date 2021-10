Sberbank Direct erfolgreich auf Wachstumskurs (FOTO)

Wien/Frankfurt (ots) -



"Die ungebrochen starke Nachfrage nach unserem Kredit im hochkompetitivendeutschen Markt spornt uns an, unsere Servicequalität stetig zu verbessern undunser bestehendes Angebot für unsere Kunden weiter auszubauen", sagt SonjaSarközi, CEO der Sberbank Europe AG.Die von Kunden erlebte Servicequalität wurde auch von objektiver Seitegewürdigt. Im Rahmen des renommierten BankingCheck Awards wurde die SberbankDirect im Jahr 2021 von ihren Kunden zur besten Direktbank Deutschlands gewählt.Dies bestätigt das aktuelle BankingCheck Zufriedenheits-Rating mit 4,9 von 5möglichen Sternen.Auch das Tages- und Festgeldkonto der Sberbank Direct erfreut sich großerBeliebtheit. Am Ende des dritten Quartals 2021 verzeichnete die Sberbank Directein Einlagenvolumen von mehr als 1,2 Milliarden Euro.Zur Jahresmitte 2021 hat der Aufsichtsrat der Sberbank Europe AG das Mandat vonSonja Sarközi als CEO der Sberbank Europe AG um weitere drei Jahre verlängertund damit die erfolgreich eingeschlagene Strategie der vergangenen Jahrebestätigt."Mit einem konsequenten Kundenfokus, der schrittweisen Transformation zu einervollumfänglichen Digitalbank und dem stetigen Kundenwachstum konnte SonjaSarközi die Sberbank Europe in den vergangenen Jahren auf erfolgreichenZukunftskurs führen. Ich freue mich, dass dieser Weg nun fortgesetzt wird",kommentiert Siegfried Wolf, Aufsichtsratsvorsitzender der Sberbank Europe AG.Über Sberbank DirectIm Jahr 2014 stieg Sberbank Europe in das Privatkundengeschäft in Deutschlandein. In den vergangenen Jahren konnte sich Sberbank Direct, die deutscheZweigniederlassung der Sberbank Europe mit Sitz in Frankfurt, mit ihrenattraktiven Sparprodukten in einem umkämpften und dynamischen Markt alserfolgreiche Direktbank etablieren.Als Direktbank fokussiert sich die Sberbank Direct auf reineOnline-Vertriebskanäle und bietet neben attraktiv verzinsten Tages- undFestgeldangeboten seit Mitte 2018 auch Ratenkredite an. Die Sberbank Directerfüllt die höchsten Anforderungen an Datensicherheit sowie Datenschutz undgehört zu den Pionieren bei der Umsetzung von Video-Identifizierung, die esKunden ermöglicht, ihre Identität rasch, sicher und bequem während desEinstiegsprozesses nachzuweisen.Mehr zum aktuellen Angebot der Sberbank Direct erfahren Sie unter:https://www.sberbankdirect.de/de/home/Über Sberbank Europe GroupSberbank Europe (Sberbank Europe AG) mit Sitz in Wien ist eine Bankengruppe,deren 100% Eigentümerin Sberbank of Russia, die größte Bank in Russland, ist.Sberbank Europe AG ist in acht Ländern Zentral- und Osteuropas tätig:Österreich, Bosnien und Herzegowina (Sarajevo und Banja Luka), Kroatien,Tschechien, Ungarn, Slowenien, Serbien, und Deutschland. Sberbank Europe betreutinsgesamt rund 780.000 Kunden, betreibt 187 Filialen und zählt mehr als 3.900Mitarbeiter. Die Bilanzsumme der Sberbank Europe beträgt EUR 13 Mrd. (zum31.12.2020).Website: http://www.sberbank.at