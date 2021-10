Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Leifheit Cuts Outlook After 9-Month Earnings Miss Estimates; Shares Down 5% (PLX AI) – Leifheit 9-month EBIT EUR 16.6 million vs. estimate EUR 19.6 million.9-month revenue EUR 226 million vs. estimate EUR 226 millionOutlook FY EBIT EUR 15-20 million, down from EUR 20-24 million previouslyRevenue growth outlook of 5% …