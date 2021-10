Bei Veganz steht ein Börsengang an. Angekündigt ist das IPO schon seit einiger Zeit, in den kommenden Monaten will man dies nun in die Tat umsetzen. Geplant ist eine Kapitalerhöhung, mit der man brutto rund 35 Millionen Euro ins Unternehmen holen will. Die Erstnotiz soll im Segment Scale der Frankfurter Börse erfolgen.Mit dem frischen Geld will Veganz eine neue Produktionsstätte in der Nähe von Berlin aufbauen. Diese soll ...