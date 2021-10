Loftware führt neue, einheitliche Marke als weltweit führender Anbieter von Unternehmensetiketten und Artwork-Management ein

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Portsmouth, New Hampshire (ots/PRNewswire) - Unterstützt die gemeinsame Visionvon Loftware und NiceLabel, die globale Reichweite auf Unternehmen jeder Größeauszudehnen und Lieferketten digital zu transformierenhttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3318710-1&h=2641423344&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3318710-1%26h%3D1817411196%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.loftware.com%252F%253Fsrc%253DBrandPR%26a%3DLoftware&a=Loftware, Inc., das weltweit größte Softwareunternehmen, das sich auf https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3318710-1&h=1114814055&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3318710-1%26h%3D2527008625%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.loftware.com%252Fproducts%252Fspectrum%253Fsrc%253DBrandPR%26a%3DEnterprise%2BLabeling&a=Unternehmensetikettierung und Artwork Management (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3318710-1&h=3140930755&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3318710-1%26h%3D3038058747%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.loftware.com%252Fproducts%252Fsmartflow%253Fsrc%253DBrandPR%26a%3DArtwork%2BManagement%2B&a=Artwork+Management%C2%A0) und -lösungen spezialisiert hat, gab heuteeine Markenauffrischung bekannt, die die Vereinheitlichung von Loftware undNicelabel zu einer integrierten globalen Marke Loftware festigt. DieAuffrischung erfolgt nach einem bedeutsamen Jahr für das Unternehmen, das 2021nach dem Zusammenschluss von Loftware und NiceLabel, einem weiteren führendenAnbieter von Etikettierlösungen, ein Rekordwachstum bei den Kundenumsätzen und-einsätzen verzeichnete.Durch diesen Zusammenschluss haben Kunden und Partner einen besseren Zugang zuden zuverlässigsten Lösungen, Technologien, Funktionen und Möglichkeiten, die esihnen ermöglichen, neue Effizienzen bei der Verwaltung von Etiketten- undVerpackungsvorlagen zu schaffen - und das alles von einem einzigenLösungsanbieter und Cloud-Marktführer. Das Unternehmen bündelt außerdem 60 JahreErfahrung in der Lösung von Etikettierungsproblemen für Unternehmen aller Größenund in einer Vielzahl von Branchen auf der ganzen Welt. Die UnternehmensmarkeLoftware wird sich nun auf das gesamte Produktportfolio erstrecken, wobei dieNiceLabel-Lösungen den Markennamen NiceLabel beibehalten."Ich freue mich, diesen entscheidenden Wendepunkt mit der Einführung unsererneuen globalen Marke Loftware zu markieren. Als Teil unseres neuen Unternehmenswollten wir unsere Identität neu definieren, einschließlich eines neuenErscheinungsbildes, das unsere zukünftige Vision, Strategie und Ausrichtunggenau widerspiegelt. Wir glauben, dass diese neue Marke das wahre Wesen vonLoftware einfängt - kühn, modern, global und innovativ, während sie gleichzeitig