Paion: Jetzt Gewinne mitnehmen?

Die Sektkorken knallen heute bei Paion. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit ein Plus von rund drei Prozent. Damit ist der Titel in den Gewinnerlisten ganz vorne zu finden. Ist das der Beginn eines neuen Höhenflugs oder nur ein kurzes Intermezzo?

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.

Die Ausgangslage bleibt trotz des Anstiegs kritisch. Denn die nächste wichtige Haltezone ist nach wie vor in greifbarer Nähe. Dieser wichtige Tiefpunkt wurde bei 1,55 EUR markiert. Es dürfte in den nächsten Tagen also hoch hergehen.

Der 200-Tage-Durchschnitt setzt insbesondere langfristig agierende Investoren unter Druck. Bei 1,85 EUR befindet sich diese Linie, womit langfristige Abwärtstrends gelten. Aber die Bären müssen damit rechnen, dass es auch in langfristigen Abwärtstrends Tage mit massiven Kursgewinnen geben kann.

