SMA Solar: Heute kaufen?

Die Bullen überrennen SMA Solar heute regelrecht. Aktuell verzeichnet die Aktie ein Plus von rund vier Prozent Ein Ansteilsschein kostet nun schon 38,92 EUR. Gewinnen dadurch die Bullen die Oberhand?

Dieser Kursschub lässt die Bullen regelrecht vor Freude tanzen. Denn SMA Solar ist damit so teuer wie noch nie in den letzten vier Wochen. Schließlich erklimmt der Kurs den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Dieser Hochpunkt wurde bisher bei 38,52 EUR ausgelotet. Die Augen richten sich in den nächsten Tagen also auf SMA Solar.

Anleger, die eher düstere Zukunftsaussichten sehen, haben die durch die gestiegenen Notierungen jetzt eine tolle Einstiegschance auf der Baisse-Seite. Schließlich bieten die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Rabatt. Anleger, die für SMA Solar bullish eingestellt sind, erhalten durch den Anstieg eine Bestätigung.

