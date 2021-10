Schlichtung im Baugewerbe fortgesetzt

BERLIN (dpa-AFX) - Im Tarifkonflikt des Baugewerbes haben beide Seiten die Schlichtung wieder aufgenommen. Seit Mittwochmorgen verhandeln Arbeitgeber und die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt in Berlin, wie die Gewerkschaft mitteilte. Der Präsident des Bundessozialgerichts, Rainer Schlegel, vermittelt in dem Konflikt. Die Schlichtung war am Freitag nach dreitätigen Verhandlungen abgebrochen und vertagt worden. Auch für Donnerstag sind Gespräche angesetzt.

Knackpunkt der Verhandlungen ist vor allem die Gewerkschaftsforderung nach einer Wegezeitentschädigung. Die IG BAU will, dass den Beschäftigten für ihre oft lange Anreise zur Baustelle ein Ausgleich gezahlt wird. Es sei die "wirklich allerletzte Chance" für die Arbeitgeber, sich auf dem Verhandlungsweg auf einen neuen Tarifvertrag zu einigen, erklärte IG-BAU-Chef Robert Feiger am Vortag. "Wenn es jetzt nicht zu einem vernünftigen Abschluss kommt, ist Arbeitskampf angesagt."/maa/DP/jha