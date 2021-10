NEW YORK (dpa-AFX) - Die Erholung der Wirtschaft von der Corona-Krise hat der US-Bank JPMorgan Chase im Sommer überraschend viel Gewinn beschert. Das Institut löste im dritten Quartal milliardenschwere Rückstellungen für gefährdete Kredite auf. Dadurch sprang der Überschuss im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast ein Viertel auf 11,7 Milliarden US-Dollar (10,1 Mrd Euro) in die Höhe, wie JPMorgan am Mittwoch in New York mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem leichten Gewinnanstieg gerechnet.

Am Finanzmarkt wurden die Nachrichten zunächst positiv aufgenommen. Im vorbörslichen New Yorker Handel legte die JPMorgan-Aktie um knapp ein Prozent zu. Seit dem Jahreswechsel ist ihr Kurs um rund 30 Prozent gestiegen.