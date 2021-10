Wie kürzlich bekannt wurde, erhalten der Angelsachse David MacMillan und der Deutsche Benjamin List den Nobelpreis für Chemie für die Entwicklung der asymmetrischen Organokatalyse. Ihre direkten Vorgänger waren Emmanuelle Charpentier und Jennifer A. Doudna für ihre Entwicklung einer Methode zur Genom-Editierung. Dabei handelt es sich um die CRISPR/Cas-Methode, die in erster Linie von den drei Biotechunternehmen CRISPR Therapeutics (WKN: A2AT0Z), Editas Medicine und Intellia Therapeutics weiter erforscht wird.CRISPR Therapeutics ist ein in der Schweiz ansässiges Biotechunternehmen, das unter anderem von Emmanuelle Charpentier mitgegründet wurde. Sowohl der deutsche Bayer-Konzern als auch der US-Biotechgigant Vertex Pharmaceuticals setzen auf eine Zusammenarbeit mit den Schweizern, an denen Bayer sogar eine Beteiligung hält. Editas Medicine, vormals Gengine, wurde beim Start unter anderem massiv von Bill Gates finanziell unterstützt. Dagegen setzen Novartis und Regeneron Pharmaceuticals auf eine Zusammenarbeit mit Intellia Therapeutics.