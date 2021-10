Und weiter schreibt das Nachrichtenmagazin: "Wer sich im Netz über die Aktie von Biontech austauschen möchte, braucht eine stabile Maus und viel Geduld: Mehr als 52.000 Beiträge zählt das entsprechende Forum in der Anlegercommunity »Wallstreet-online« inzwischen, alle paar Stunden kommt ein neuer Post dazu."

Die wallstreet:online Zentralredaktion hat sich im w:o-Forum zu Biontech umgeschaut. Dabei haben wir versucht die spannendsten Beiträge zusammenzutragen, was bei 53.700 Beiträgen nicht ganz einfach war.

Die spannendsten Beiträge im wallstreet:online Biontech-Forum:

Der erste von Spiegel-Journalist Michael Brächer zitierte Post aus dem w:o-Forum wurde von w:o-Nutzer Andrew6466 bereits am 28.09.2021 gepostet:

Jetzt bloß nicht verkaufen, einfach halten, und bei der nächsten wirklich guten Gelegenheit verbilligen. So und nicht anders, gutes Gelingen! Andrew 😊 "

Der zweite von Brächer zitierte Beitrag aus dem w:o-Forum stammt von w:o-Nutzer springbank21 und wurde am 29.09.2021 gepostet:

Fette Position Schnitt 246€ ins Zockerdepot gelegt. Ich will dafür 280€."

w:o-Nutzer funsystem kommentiert die aktuelle Diskussion im w:o Forum zu BioNTech am heutigen Mittwoch wie folgt:

Und: w:o-Nutzer kampfkater1969 rät:

Nicht an ihren Worten sollt ihr die Firmen messen und bewerten, sondern an ihren Taten.....da ist eine BionTech eine ganz andere Liga."

In einem zweiten Post schreibt w:o-Nutzer funsystem:

Alles, was derzeit an Nachrichten über Moderna und Biontech über die Ticker läuft beurteile ich als Nebengeräusche. Die lasse ich völlig außen vor. Das Einzige, was ich weiß, dass die mit dem Impfstoff einen Mörderreibach machen und entsprechend die Bilanz aussehen wird. Und selbst die könnte zum Anlass genommen werden, dass man NOCH mehr erwartet hätte. . .. "