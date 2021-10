Lucid eröffnet neues Büro in Deutschland und vervierfacht den Headcount in der / Region um weiter zu wachsen

HAMBURG (ots) - Lucid (https://luc.id/) , der führende Anbieter für

programmatische Research Technology (ResTech), verkündet für dieses Jahr ein

Rekordwachstum in der EMEA-Region und eine damit einhergehende Expansion in

Central Europe. Bei einem Wachstum von 45% in der Region im Vergleich zum

Vorjahr hat das Unternehmen ein neues Büro in Hamburg bezogen und seinen

Headcount vervierfacht.



Das massive Wachstum ist ein Indikator dafür, dass sich die Art und Weise wie

Unternehmen Marktforschung betreiben und Insights generieren, verlagert. Vor 3

Jahren noch lag der Anteil des Lizenzgeschäfts für das DIY-Business bei 55%,

Stand heute hat es das klassische Services-Business bei einem Wachstum von 70%

bei weitem überholt.







"Central Europe war in den letzten eineinhalb Jahren ein Wachstumsschwerpunktfür Lucid, weil sich immer mehr Unternehmen in der Marktforschung neu aufstellenum ihre Rekrutierungsprozesse für Onlineumfragen effizienter zu gestalten", sagtFabian Göing, Director Central Europe bei Lucid. "Um mit der wachsendenNachfrage nach schnellen und kosteneffizienten Rekrutierungsmethoden Schritt zuhalten, haben wir unsere Präsenz in der Region weiter ausgebaut."Bereits im Frühjahr wurde Fabian Göing zum Director Central Europe ernannt, umdie Region vom Standort Hamburg aus zu betreuen. Das erweiterte Team wird sichauf den Vertrieb sowie Customer Success fokussieren und dabei die besonderenBedürfnisse des wachsenden Kundenstammes vor Ort im Blick haben.Das Wachstum ist ein Beweis dafür, dass der technologiebasierte, programmatischeAnsatz von Lucid der Marktforschungsbranche dabei hilft, schnell undkosteneffizient Insights zu generieren, die auf den Antworten von echtenMenschen basieren. Die Integration unterschiedlichster Rekrutierungspartner aufeiner Plattform bringt dazu mehr Diversität in die Branche hinein.###Über LucidLucid ist eine Research Technology (ResTech) Plattform die programmatischenZugang zu First-Party Umfragedaten anbietet. Dabei ist ein Ökosystem aus Fragenund Antworten entstanden. Über die Plattform können sich Institute(https://luc.id/marketing-ad-solutions/) , Marken und andere Unternehmen, dieUmfrageteilnehmer benötigen, direkt mit Suppliern in Verbindung setzen, dieSample zur Verfügung stellen.Pressekontakt:Medien KontaktTiffany CollinsGlobal Communications and PR at Lucidtcollins@luc.idWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/152041/5045353OTS: News Direct