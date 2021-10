Zyxel Communications veröffentlicht neuen WLAN-6-Router mit Mesh-Funktionen

Zyxel Communications hat seinen Premium-WLAN-6-Router EX5501 mit Mesh-Funktionen auf den Markt gebracht, der es Serviceanbietern ermöglicht, ihren Kunden auf einfache Weise Glasfaserdienste anzubieten.

Der EX5501 von Zyxel hilft Serviceanbietern, die Nachfrage der Verbraucher nach konsistentem, schnellem Internet zu jeder Zeit und an jedem Ort besser zu erfüllen. Der EX5501 wurde mit integrierten Verwaltungsfunktionen entwickelt und ist mit Zyxels benutzerfreundlicher MPro Mesh-App kompatibel. Der EX5501 wird Endbenutzer mit einem verbesserten, totzonenfreien WLAN-Erlebnis zufriedenstellen. EX5501 zeigt bereits starke Anwendungsfälle bei Zyxel-Kunden in der gesamten EMEA-Region und insbesondere in Skandinavien.