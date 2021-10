EnWave kündigt mit LD Food den Markteintritt in Indien an, Unterzeichnung einer Optionsvereinbarung für Technologie- und Evaluierungslizenzen

Während der Laufzeit der Vereinbarung wird LD Food eine 10-kW-REV-Maschine für die intensive Produktentwicklung in seiner Verarbeitungsanlage in Mahuva, Gujarat - einem landwirtschaftlichen Zentrum für die Zwiebelproduktion in Indien - mieten. Wenn im Rahmen der Vereinbarung kommerziell brauchbare Zutaten und Snackprodukte entwickelt werden, wird LD Food den Kauf einer REV-Maschine anstreben, um die kommerzielle Produktion in seiner Anlage nach BRC Global Standard in Gujarat aufzunehmen.

Das Unternehmen verfügt derzeit über eine groß angelegte Lufttrocknungsinfrastruktur für sein bestehendes Produktportfolio, das eine Vielzahl von Zwiebel-, Knoblauch-, Karotten- und Gewürzzutatenprodukten umfasst. Mit Hilfe der REV-Technologie möchte LD Food einzigartige Prototypen im kommerziellen Maßstab entwickeln und sein Produktangebot für den nationalen und internationalen Markt erweitern.

Die Ausweitung der globalen REV-Technologie von EnWave auf Indien ist ein weiterer Beweis für den bedeutenden Wertbeitrag für Lebensmittelhersteller, die neue und innovative Anwendungen für Premium-Zutaten und Snacks auf den Markt bringen wollen. EnWave hat ein umfassendes Portfolio an geistigem Eigentum mit Patenten in zahlreichen internationalen Märkten entwickelt und hat die REV-Technologie an mehr als fünfundvierzig Unternehmen in einundzwanzig Ländern weltweit lizenziert.

Über LD Food

LD Food ist ein BRC- und FSSC 22000-zertifiziertes Unternehmen mit Sitz in Gujarat, das Lebensmittel, insbesondere Gemüse, mit Hilfe der Lufttrocknungstechnologie verarbeitet und konserviert. Das Unternehmen ist derzeit hauptsächlich im B2B-Bereich auf dem Inlands- und Exportmarkt tätig und verfügt über einen beeindruckenden Kundenstamm, der sich über Kategorien wie Gewürze, Food Service, verzehrfertig, kochfertig, erhitzbar, tiefgekühlt, Gewürzmischungen, Einzelhandelsmarken und mehr erstreckt. Ob indische oder nicht-indische Küche, LD Food produziert sichere und hochwertige Lebensmittelzutaten, die in fast allen Mahlzeiten verwendet werden - sei es zum Frühstück, Brunch, als Hauptmahlzeit oder als Snack.