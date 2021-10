Hibob sichert C-Runden-Finanzierung in Höhe von 150 Mio. US-Dollar unter Führung von General Atlantic, um mittelständische Unternehmen bei der Modernisierung ihres Personalwesens in einer sich ständig wandelnden Arbeitswelt zu unterst&

New York und London (ots/PRNewswire) - Der HR-Plattform-Anbieter verzeichnet ein

anhaltendes dreistelliges Wachstum, da moderne multinationale Unternehmen aus

dem Mittelstand Produktivität, Mitarbeiterbindung und Unternehmenskultur fördern

möchten



ibob.com%2F&a=Hibob , das Unternehmen hinter "bob", der HR-Plattform, die das

Arbeitsumfeld für schnell wachsende mittelständische Unternehmen und ihre

Mitarbeiter modernisiert, gab heute bekannt, eine C-Runden-Finanzierung in Höhe

von 150 Mio. US-Dollar zu erhalten. Federführend in der Runde war General

Atlantic, eine führende globale wachstumsorientierte

Private-Equity-Gesellschaft, mit Beteiligung bestehender Investoren wie Bessemer

Venture Partners, Battery Ventures, Eight Roads und Entrée Capital. Mit dieser

Runde erhöhen sich die Gesamtinvestitionen von Hibob auf 274 Mio. US-Dollar seit

der Unternehmensgründung Ende 2015. Diese neuen Mittel sind für die weitere

globale Expansion und die Entwicklung innovativer Work-Tech-Module vorgesehen,

die das Wachstum der Kunden des Unternehmens unterstützen sollen.







haben sich stetig von herkömmlichen Back-Office- Systems of Record zu Systems of

Engagement weiterentwickelt. Intuitive HR-Plattformen, die von sämtlichen

Mitarbeitern eines Unternehmens - einschließlich Personalabteilungen,

Führungskräften, Managern und einzelnen Mitarbeitern - zur Interaktion und

Zusammenarbeit genutzt werden können, sind von geschäftskritischer Bedeutung.

Moderne Unternehmen benötigen Technologien, die nicht nur die Verwaltung ihrer

HR-Prozesse unterstützen, sondern auch eine konstruktive Arbeitskultur für alle

Mitarbeiter fördern, unabhängig davon, ob diese an verschiedenen Standorten

tätig sind, dezentral arbeiten oder im Wechsel vor Ort und im Home-Office sind.

Dies ist genau das Wertversprechen, das Hibob bietet, und der Grund, warum das

Unternehmen von 2017 bis 2021 jedes Jahr ein dreistelliges Umsatzwachstum

erzielt und mehr als 200 neue mittelständische Kunden hinzugewonnen hat, die in

über 134 Ländern mit Niederlassungen in Nordamerika, EMEA und Australien

vertreten sind.



"Wir zielen auf einen Milliardenmarkt ab und Hibob steht erst am Anfang seiner

Bestrebungen, diese Möglichkeiten auszuschöpfen", so Ronni Zehavi, Mitbegründer

und CEO von Hibob. "Wir haben die Vision, dass mittelständische Unternehmen nach

dem Erwerb der bob-Plattform keine weiteren HRIS-Suites mehr benötigen werden. Seite 2 ► Seite 1 von 3



