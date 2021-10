Sensirion Media Release: SHT4x Feuchte- und Temperatursensoren um Versionen mit ultrahoher Genauigkeit ergänzt

SHT4x Feuchte- und Temperatursensoren um Versionen mit ultrahoher Genauigkeit ergänzt

Sensirion, der Experte für Umweltsensorik, führt zwei neue Versionen Feuchtesensoren der 4. Generation ein: Der SHT41 und der SHT45 bieten verbesserte Feuchte- und Temperaturgenauigkeitsspezifikationen und setzen damit einen neuen Markt- und Technologiestandard. Der SHT41 ist ab sofort weltweit über das Sensirion-Vertriebsnetz erhältlich, der SHT45 folgt in Q1/2022. Trotz der aktuellen Halbleiterknappheit ist Sensirion stolz darauf, äusserst attraktive Lieferzeiten anbieten zu können.

Im Einklang mit den industrieerprobten Feuchtigkeits- und Temperatursensoren von Sensirion bietet die SHT4x-Serie ein unübertroffenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die SHT4x-Serie eignet sich dank der Gurtverpackung und der Eignung für Standard-SMD-Bestückungsprozesse ideal für hochvolumige Anwendungen.

Die ultrahochgenauen Versionen SHT41 und SHT45 zeichnen sich durch typische Genauigkeiten von ∆RH = ±1 % RH und ∆T = ±0.1 C aus und setzen damit branchenübergreifend den neuen Marktstandard. Wie der SHT40 basieren die Sensoren auf einem völlig neuen und optimierten CMOSens(R) Chip, der einen extrem niedrigen Stromverbrauch aufweist. Die CMOSens(R) Technologie von Sensirion bietet ein komplettes Sensorsystem auf einem einzigen Chip, mit einer vollständig kalibrierten digitalen I2C-Fast-Mode-Plus-Schnittstelle. Die Sensoren decken Betriebsbereiche von 0 bis 100 % RH und von -40 bis 125 C ab. Mit dem erweiterten Spannungsbereich von 1.08 bis 3.6 V und 400 nA Durchschnittsstrom ist der SHT4x perfekt für mobile und batteriebetriebene Anwendungen geeignet. Die aussergewöhnlich geringe Grösse in einem robusten DFN-Gehäuse ermöglicht die Integration in anspruchsvolle Designs und erfüllt dabei höchste Zuverlässigkeitsanforderungen, was die JEDEC-JESD47-Qualifizierung beweist.