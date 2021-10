Echodyne kündigt neues 4D-Radar mit größerer Reichweite an, EchoShield

Als kognitives 4D-Radar mit Puls-Doppler-Technologie kombiniert EchoShield ultrapräzises Electronic Scanning Array (ESA) Beamforming und dynamische Echtzeit-Wellenformsynthese, um eine Tracking-Genauigkeit von unter einem Grad für Hunderte von Objekten über ein breites 3D-Sichtfeld zu liefern. Die kognitiven Suchfunktionen von EchoShield integrieren Onboard- oder Offboard-Datenspeicher, um Radarressourcen bei Bedarf anzupassen und zu lenken, um die richtigen Daten und Details zur richtigen Zeit bereitzustellen. Egal, ob Sie die bedeutenden Onboard-Verarbeitungsfunktionen des Radars nutzen oder datenreiche Entfernungs-Doppler-Spektrogramme in Offboard-Rechner einspeisen, das SDK von EchoShield ermöglicht eine tiefe Integration und Multisensor-Fusion.

EchoShield ist so konzipiert, dass es softwareoptimiert für Missionsprofile ist, die leistungsstarke dynamische Radarressourcen mit einzigartigen Kundenanforderungen abstimmen, um eine überlegene Radarleistung zu liefern. Basierend auf der Marktnachfrage priorisiert die erste Softwareversion eine Gegen-UAS-Mission und zeichnet sich durch das Erkennen, Verfolgen und Klassifizieren von unbemannten Flugzeugen aus, einschließlich langsamer und kleiner Drohnen selbst in dichten städtischen Umgebungen. Weitere Releases werden Radarressourcen in Dutzenden von Anwendungen und Märkten an die Kundennachfrage anpassen.