Ballard Power Systems: Was für ein Tag!

Mit viel Vorschusslorbeeren startet Ballard Power Systems in den heutigen Handel. Schließlich weist die Kurstafel für ein Plus von rund vier Prozent aus. Damit kostet ein Anteilsschein nun 13,18 EUR. Gehen die Bullen jetzt zum Angriff über?

Kursverlauf von Ballard Power Systems der letzten drei Monate.

Die übergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye spürbar auf. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund zwei Prozent. Bei 13,47 EUR liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. Dadurch bieten jetzt neue Gelegenheiten.

Anleger, die bei Ballard Power Systems eher fallende Kurse setzen, haben heute eine vielversprechende „Nachkaufgelegenheit“. Da es heute noch einmal eine günstige Kaufgelegenheit für Puts gibt. Wen die Aktie ohnehin überzeugt, der kann sich heute beruhigt zurücklehnen.

