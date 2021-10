Neuer Bericht Kaimaninseln fördern die globale Innovation und wirtschaftliche Entwicklung ohne Steuerschäden Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 13.10.2021, 15:56 | | 17 0 | 0 13.10.2021, 15:56 | Cayman Finance veröffentlicht heute „Cayman: Engine of Growth and Good Governance“, einen neuen Bericht, in dem dokumentiert wird, wie die einzigartige Kombination des Hoheitsgebiets aus Steuerneutralität, hochwertigem Rechts- und Regulierungssystem und professioneller Expertise Investmentfonds (CIVs für Collective Investment Vehicles) und multinationale Unternehmen (MNEs) anzieht und anderen Rechtssystemen wirtschaftliche Vorteile ohne die Verursachung von Steuerschäden bietet. Der Handel und Investitionen agieren als Motor für Innovation und Wachstum. Beides sind wirksame Institutionen: eine gute Regierungsführung (vor allem politische Stabilität und Rechtsstaatlichkeit), ein hochwertiges Rechtssystem, das Besitzer von Vermögenswerten schützt, und eine wirksame und adaptive Gesetzgebung und Regulierung. Dieser neue Bericht ist von Cayman Finance in Auftrag gegeben worden, um zu klären, wie die Kaimaninseln alle diese Punkte erfolgreich mit anderen kombiniert hat und dadurch für internationale Investoren einzigartig geworden sind, um die internationale Wirtschaft anzukurbeln und das wirtschaftliche Wachstum weltweit zu fördern. „In diesem Bericht wird dokumentiert, wie es die reine Steuerneutralität und das Engagement der Kaimaninseln für eine gute Regierungsführung Investoren ermöglicht haben, Kapital sicher und transparent zu bündeln und Investitionsmöglichkeiten zu ergreifen, die das wirtschaftliche Wachstum ankurbeln, Arbeitsplätze schaffen und Steuereinnahmen in Ländern rund um den Globus generieren“, sagte Jude Scott, CEO von Cayman Finance. „Wie diese Studie zeigt, verursachen die Kaimaninseln aufgrund ihres neutralen Steuersystems und die frühe Annahme von Übereinkommen über den Austausch von Steuerinformationen, Common Reporting Standards (CRS) und andere Elemente des Projekts Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) der OECD auch für andere Staaten keinen Steuerschaden.“ Der Ansatz der Kaimaninseln bietet einen Wettbewerbsvorteil. Während einige Staaten ähnliche Umstände bieten, liegt der ausschlaggebende Grund, weshalb sich sowohl Investmentfonds (CIVs) als auch multinationale Unternehmen (MNEs) für die Niederlassung von Einheiten auf den Kaimaninseln und nicht an anderen Orten entscheiden, darin, dass die Kaimaninseln eine echte Steuerneutralität bei minimalen Kosten bieten. Im Gegensatz dazu sind andere Staaten bestenfalls lediglich in der Lage, eine Kopie der Steuerneutralität zu erzeugen, indem sie bestimmte Strukturen und Doppelbesteuerungsabkommen einsetzen. Darüber hinaus sind diese bestimmten Strukturen äußerst limitierend und bringen zusätzliche Kosten mit sich. Seite 2 ► Seite 1 von 2





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer