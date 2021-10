Chinas Außenhandel wächst erneut deutlich - Rohstoffimporte durchwachsen, Kupferimporte steigen

Shanghai 13.10.2021 - Der chinesische Außenhandel wuchs im September wieder kräftig. Vor allem die Exporte stiegen an. Bei den Rohstoffimporten zeigte sich ein durchwachsenes Bild.



Während die Aktienmärkte eine Abschwächung der globalen Konjunktur fürchten, wuchs der chinesische Außenhandel im September erneut sehr stark. Wie der chinesische Zoll heute mitteilte, sind die Exporte um 28,1 Prozent auf 305,7 Mrd. USD gestiegen, die Importe wuchsen um 17,6 Prozent auf 240 Mrd. USD. Der Anstieg fiel damit weniger stark aus als im Vormonat.





Die Erholung des Außenhandels der Volksrepublik steht dabei unter dem Eindruck des schwachen Vorjahres, als die Pandemie in vollem Schwung die globale Wirtschaft beeinträchtigte. In der Folge wird erwartet, dass die Wachstumszahlen im vierten Quartal zurückgehen werden. Einem Sprecher des chinesischen Zolls zufolge dürfte dies aber nichts am Wachstumstrend des chinesischen Handels ändern.Im September wies die chinesische Wirtschaft einen Überschuss von 68 Mrd. USD aus, das höchste Niveau seit 2015. Besonders hoch war der Überschuss mit den USA, der bei 42 Mrd. USD lag. Diese Exporte in die USA wuchsen um 30 Prozent auf 57,4 Mrd. USD, die Importe stiegen um 17 Prozent auf 15,4 Mrd. USD.Rohstoffimporte durchwachsen, Kupferimporte steigenDie Rohstoffimporte zeigten sich im September durchwachsen. Die Importe von Rohöl beliefen sich auf 9,62 Mio. Barrel/Tag, ein Rückgang von 8,6 Prozent gegenüber dem Vormonat. Gegenüber dem Vorjahresmonat steht ein Rückgang von 2,2 Mio. Barrel/Tag. Seit Jahresbeginn beliefen sich die Importe von Rohöl auf 387 Mio. Tonnen, 6,8 Prozent weniger als vor einem Jahr.Weiterhin wurde mitgeteilt, dass die Importe Rohkupfer und Kupferprodukten im September bei 406.016 Tonnen lagen, drei Prozent mehr als im August. Gegenüber dem Vorjahresmonat steht derweil ein Minus von 44 Prozent. Auf Sicht der ersten neun Monate gingen die Importe um 19,5 Prozent auf 4,1 Mio. Tonnen zurück. Die Importe von Kupferkonzentrat lagen im September bei 2,11 Mio. Tonnen und haben das höchste Niveau seit März erreicht.Der Zoll teilte mit, dass die Exporte von Rohaluminium und Aluminiumprodukten im September 491.985 Tonnen betrugen, das höchste Niveau seit März.Die Importe von Sojabohnen sind im September um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gefallen und beliefen sich auf 6,88 Mio. Tonnen. Seit Jahresbeginn gingen die Importe um 0,7 Prozent auf 73,97 Mio. Tonnen zurück.Der Zoll gab überdies bekannt, dass die Importe von Eisenerz bei 95,61 Mio. Tonnen lagen. Vor einem Jahr waren es 108,55 Mio. Tonnen. Seit Jahresbeginn wurden 842 Mio. Tonnen Eisenerz importiert, drei Prozent weniger als vor einem Jahr.