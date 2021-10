Nothing beschafft zusätzliche 50 Millionen US-Dollar und gibt seine Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies bekannt, um das Tech-Ökosystem voranzubringen

LONDON, 13. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Das in London ansässige Markenunternehmen für Verbrauchertechnologie Nothing gibt heute bekannt, dass es sich für die mobile Plattform Snapdragon entschieden hat, um zukünftige Technologieprodukte voranzubringen, und dass es zu diesem Zweck mit Qualcomm Technologies, Inc. zusammenarbeiten wird. Nothing gab außerdem bekannt, dass es die Erweiterung seiner ersten Finanzierungsrunde abgeschlossen hat, mit der zusätzliche 50 Millionen US-Dollar von strategischen und privaten Investoren beschafft wurden. Diese Mittel werden für Forschung und Entwicklung verwendet, um den Eintritt des Markenunternehmens in neue Produktkategorien im Rahmen seines Ökosystems vorzubereiten.

„Die erfolgreiche Markteinführung unseres ersten Produkts ‚ear (1)' hat gezeigt, dass es Raum für eine neue Herausforderer-Marke gibt, um im heutigen Meer der Gleichartigkeit Wellen zu schlagen. Nutzer verdienen bessere Produkte, die einfacher zu verwenden und leicht zugänglich sind und dabei fantastisch aussehen", sagte Carl Pei, CEO und Mitbegründer von Nothing. „Eine nahtlose Konnektivität ist entscheidend, um unsere Vision einer Zukunft ohne Barrieren zwischen Menschen und Technologie zu verwirklichen. Wir freuen uns darauf, mit Qualcomm Technologies und unseren strategischen Investoren zusammenzuarbeiten, um die nächste Wachstumsphase von Nothing zu verwirklichen."