Santander-Gruppe fördert seit 25 Jahren Bildung mit eigenem Bereich "Santander Universities" (FOTO)

Mönchengladbach (ots) -



- Zum 25-jährigen Bestehen verstärkt die Santander-Gruppe ihr Engagement in den

Bildungsdisziplinen "Qualifizierung" und "Lebenslanges Lernen"

- Zum Jubiläum vergibt Banco Santander 3.000 Stipendien und startet einen

weltweiten Wettbewerb für Unternehmen

- Absolventen berichten von ihren Erlebnissen mit den Förderprogrammen von

Santander Universities



Banco Santander feiert das 25-jährige Bestehen des Bereichs Santander

Universities. Die weltweit tätige Bankengruppe hat mit ihrem sozialen Engagement

in Sachen Bildung bis heute rund 630.000 Studierende, Fachkräfte, Start-ups und

KMUs unterstützt, mehr als 2 Milliarden Euro investiert und Vereinbarungen mit

mehr als 1.000 Hochschulen und akademischen Einrichtungen in 25 Ländern

unterzeichnet. In Deutschland ist der Bereich mit Santander Universitäten

vertreten.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Zum Jubiläum bietet Santander Universities vier neue Stipendienprogramme fürStudierende, Fachkräfte, Start-ups und KMUs an. Dabei handelt es sich zum einenum 1.600 Stipendien "Santander Tech Scholarships | Digital Business" an derUniversity of Chicago. Die Stipendien fördern das Erlernen neuer digitalerManagementfähigkeiten. Zudem bietet Santander 400 Stipendien "Santander TechScholarships | Emerging Technologies Programme by MIT Professional Education"an. Das sind Stipendien zum Erlernen neuer Technologien, die bei Unternehmenaktuell gefragt sind. Im Sprachbereich bietet Santander Universities 1.000Stipendien "Santander Languages | English to Boost Your Career" an derUniversity of Pennsylvania an. Zur Förderung von Start-ups und Scale-ups startetdie Bankengruppe eine ihrer beliebten X-Challenges. Unter dem Motto "Finance forall" werden innovative Ideen gesucht. Mehr Informationen finden Interessierteunter Santander Universitäten | Förderung höherer Bildung(https://www.santander.de/ueber-santander/santander-universitaeten/) . Dort gehtes auch zu den Plattformen "Santander Scholarships ( http://www.becas.com )" und"Santander X ( http://www.santanderx.com )" zur direkten Registrierung.In den 1990er Jahren startete Banco Santander die Förderung derHochschulbildung, um damit als Motor des Fortschritts faire, integrative,gerechte und - heute mehr denn je - nachhaltige Unternehmen zu schaffen. Sowurde Santander Universities ins Leben gerufen: eine globale und einzigartigeInitiative, die über Santander Stipendien Bildungs- undBeschäftigungsmöglichkeiten für Studenten und Fachkräfte und über Santander XFörderungen für Start-ups und KMUs bietet.Ziel von Santander Universities ist es, dieses Engagement weiter zu verstärken,indem es den Anforderungen des Arbeitsmarktes inmitten des digitalen Wandels