Kursexplosion bei CureVac! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 13.10.2021, 16:32 | | 27 0 13.10.2021, 16:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Bei CureVac-Aktionären herrscht heute Hochstimmung. Derzeit liegt die Aktie bereits mit rund vier Prozent im Plus. Einen Platz an der Sonne bei den Tagesgewinnern kann sich der Titel damit sichern. Geht es jetzt so weiter oder war das nur ein kurzes Aufbäumen? Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von CureVac der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche CureVac-Analyse einfach hier klicken. Dieser Zwischenspurt ändert nichts an der brenzligen Ausgangslage. Weil hier nun jederzeit neue technische Verkaufssignale greifbar sind. Dieser Bremsbereich ist bei 31,30 EUR zu finden. CureVac gehört damit auf jede Watchlist. Anleger-Tipp: Diese Aktien explodieren nach der Bundestagswahl! Einfach hier klicken und eBook gratis anfordern! Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem weinenden Auge auf den 200er-Durchschnittskurs. Danach notiert CureVac in Abwärtstrends, denn dieser Durchschnittskurs befindet sich bei 65,51 EUR. CureVac liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass auch in Abwärtstrends kräftige Tagesgewinne jederzeit möglich sind. Fazit: Diese CureVac-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei abrufen können.

0 Autor abonnieren

Disclaimer