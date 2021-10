Global Processing Services erhält über 300 Millionen US-Dollar zur Ankurbelung seiner Technologieentwicklung und seines globalen Wachstums

Global Processing Services („GPS“), die führende globale Zahlungstechnologieplattform, gab heute bekannt, dass das Unternehmen über 300 Millionen US-Dollar von Advent International („Advent“) und Viking Global Investors („Viking“) erzielt habe, welche das Unternehmen mitkontrollieren werden. Die Investition von Advent wird durch Advent Tech and Sunley House Capital, eine Tochtergesellschaft von Advent, finanziert.

Die API-First-Zahlungstechnologieplattform von GPS ermöglicht innovative Kartenprogramme für weltweit führende Fintech-Unternehmen, digitale Challenger-Banken und Anbieter eingebetteter Finanzlösungen. Seine Plattform hat zur Skalierung zahlreicher Einhörner beigetragen und treibt eine umfassende Palette bekannter Fintechs in Europa, Asien-Pazifik und dem Nahen Osten an, darunter Revolut, Curve, Starling Bank, Zilch, WeLab Bank und Paidy. Durch eine einzige einheitliche Code-Basis ermöglicht GPS seinen Kunden und Partnern, Kartenprogramme in 48 Ländern einzuführen und zu skalieren, die durch Integrationen mit über 95 Emittenten unterstützt werden. Bis dato hat das Unternehmen über 190 Millionen physische und virtuelle Karten ausgestellt und im vergangenen Jahr mehr als 1,3 Millionen Transaktionen auf seiner Cloud-basierten Plattform abgewickelt.