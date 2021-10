Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

CropEnergies Rohstoff- und Energiepreise belasten Ergebnis deutlich CropEnergies hat am Mittwoch Zahlen für das zweite Quartal im Geschäftsjahr 2021/2022 vorgelegt, das am 31. August endete. Der Umsatz sei auf Quartalsbasis von 229 Millionen Euro auf 249 Millionen Euro gesteigert worden, so das Unternehmen. …