Smiths Detection bestätigt, dass BioFlash luftgetragene Varianten von SARS-CoV-2 erkennt, einschließlich Delta und Delta plus

Smiths Detection, ein weltweit führender Anbieter von Detektions- und Sicherheits-Screening-Technologien zur Erkennung von Bedrohungen, bestätigt heute, dass sein Luftkeimsammler BioFlash Varianten von SARS-CoV-2 entdecken kann, einschließlich der Alpha-Variante (B.1.1.7), Beta-Variante (B.1.351), Gamma-Variante (P.1), Kappa-Variante (B1.617.1), Delta-Variante (B.1.617.2) und Delta plus-Variante (B.1.617.2.1). Das Unternehmen bestätigt nun die Fähigkeit, die Lambda-Variante aufspüren zu können, mit Ergebnissen, die voraussichtlich im Herbst vorliegen werden.

Im Januar kündigte Smiths Detection an, dass BioFlash in der Lage war, luftgetragene SARS-CoV-2-Viren durch die United States Army of Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID) aufzuspüren und dass sein Verfahren erfolgreich von mehreren Universitäten angewendet wurde, um die Ausbreitung von COVID-19 im Anschluss an die luftgetragene Detektion in mehreren Hochschulgebäuden zu unterbinden.