Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

ofA BANK OF AMERICA (BOFA) stuft APPLE INC auf 'Neutral' Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 160 US-Dollar belassen. Analyst Wamsi Mohan verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf Medienberichte über eine mögliche Produktionskürzung beim …