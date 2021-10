BAADER BANK stuft BECHTLE AG auf 'Buy'

Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Knut Woller

Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Bechtle anlässlich der anstehenden Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Trotz Lieferengpässen dürfte der IT-Dienstleister solide abgeschnitten haben, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kommentare von anderen Branchenakteuren wie etwa Atea und Prognosen von Marktforschern deuteten auf ein günstiges Nachfrageumfeld hin./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2021 / 15:33 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.