BERNSTEIN RESEARCH stuft AB Inbev auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Trevor Stirling

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 67

Kursziel alt: 67

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat AB Inbev (ABI) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Analyst Trevor Stirling verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass die fünfjährige Sperrfrist für Altria und die Santo-Domingo-Familie inzwischen ausgelaufen sei und sie nun ihre gesperrten Aktien der Brauereigruppe in Stammaktien umwandeln könnten. Allerdings sei der Aktienkurs seit 2016 deutlich gefallen und Altria habe sich auch schon mal offen zu steuerlichen Auswirkungen eines möglichen Verkaufs geäußert. Es sei allerdings schwer, so Stirling, einen Konzern mit der Ambition, der Kaufkraft und dem Willen ausfindig zu machen, der AB Inbev erwerben wolle./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2021 / 23:02 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.