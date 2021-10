Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 13.10.2021

Kursziel: 9,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Nicolas Gruschka



Rock Tech Lithium materialisiert seine Pläne und erreicht damit den nächsten Meilenstein der Equity Story



Rock Tech Lithium hat am Montag den geplanten Erwerb eines Grundstückes in Guben(Brandenburg) gemeldet. Damit legt das Unternehmen das Fundament für die Errichtung des ersten europäischen Lithium-Konverters. Die Gesamtkosten für den Grundstückserwerb und Bau des Konverters belaufen sich auf 470 Mio. Euro.



Standortwahl: Das Grundstück umfasst eine 12 Hektar große Fläche und befindet sich in einem bestehenden Industriegebiet. Damit sind Transportwege zur Absicherung der Wertschöpfungskette bereits vorhanden. Zudem befinden sich im direkten Umfeld Produktionsstätten von Tesla und BASF. Durch die Clusterung entstehen Synergien in den Lieferketten für die 'Gigafactory' oder für BASFs Prototyp zur Herstellung neuer Kathodenmaterialien. Der sukzessive

Stellenabbau in der traditionellen Braunkohleregion Guben sichert dabei den Zugang zu qualifiziertem Personal.



Grundlage der Finanzierung: Die Kosten des Grundstückserwerbs inklusive Bau des Konverters beziffern sich auf rund 470 Mio. Euro. Sie liegen damit deutlich oberhalb unserer ursprünglichen Schätzung von 340 Mio. Euro. Der Grund sind gestiegene Materialpreise im Zusammenhang mit einer defensiven Investitionsplanung. Wir unterstellen, dass 12,5% des Investitionsvolumens durch Subventionen gedeckt werden. Der Eigenkapitalanteil dürfte sich auf rund 25% belaufen, der Fremdkapitalanteil entsprechend auf 62,5%.

Prognoseanpassung: Der Bau der Anlage beginnt in H1 2022. Eine Inbetriebnahme ist für Anfang 2024 geplant. Ursprünglich sind wir von einem Produktionsstart in Q4 2023 ausgegangen. Angesichts des späteren Produktionsbeginns erwarten wir entsprechend keine Umsätze in 2023 und korrigieren daher unsere Prognose. Für das Folgejahr bestätigen wir unsere Erwartungen, die wir weiterhin als konservativ einstufen (MONe: 50% Kapazitätsauslastung). Das höhere CAPEX (+35%) und die damit einhergehende höhere Abschreibung führt im Ergebnis zu einem niedrigeren EBIT von 24,8 Mio. Euro für das Jahr 2024 (zuvor: 33,8 Mio. Euro). Auf Basis der späteren Umsetzung und gestiegenen Investitionsausgaben sinkt der DCF-basierte Fair-Value der Aktie auf 8,00 CAD. Unter Einbezug der Peer-Group ergibt sich ein neues Kursziel von 9,50 CAD.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 9,50 Euro