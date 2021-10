Powercell mit Rückenwind

Die Bullen überrennen Powercell heute regelrecht. Denn die Aktie kann aktuell ein Plus von rund sechs Prozent vorzeigen. Der Preis für ein Papier beträgt damit nun 16,94 EUR. Ist das nun der Beginn einer neuen Rallye?

Kursverlauf von Powercell der letzten drei Monate.

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund sechs Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 17,98 EUR. Anleger sollten Powercell also unbedingt im Auge behalten.

Skeptiker können die gestiegenen Notierungen zum tollen Baisse-Einstieg nutzen. Immerhin eröffnen die gestiegenen Kurse einen günstige Einstiegsgelegenheit für Puts. Wer ohnehin positiv eingestellt, sieht sich heute bestätigt.

