Die m:access-notierte Merkur Privatbank meldet einen Gewinnanstieg: Per Ende September liege der Gewinn aus der normalen Geschäftstätigkeit mit 13,9 Millionen Euro um 18,1 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum, so der Münchener Finanzdienstleister am Mittwoch. Bei den Assets under Management hat die Merkur Privatbank um mehr als 436 Millionen Euro auf rund 3 Milliarden Euro gesteigert. In der Finanzierung beziffert man das ...