PARIS, 13. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Während sich der Hongkonger Kunstmarkt rasant entwickelt, ist London verhältnismäßig weniger attraktiv als noch vor zehn Jahren. Christie's, Sotheby's und Phillips verkaufen nun gewisse Meisterwerke aus dem Westen – zum Beispiel von Basquiat, Still, Richter und Ghenie – in Asien statt in London, was eine allgemeine Verschiebung des globalen Kunstmarkts nach Osten widerspiegelt. Artprice nimmt dieses Phänomen in seinem letzten Bericht über den zeitgenössischen Kunstmarkt etwas genauer unter die Lupe.

Infographic - https://mma.prnewswire.com/media/1657379/Artmarket_turnover_Infographic.jpg

Calmed Tensions (1937) von Wassily Kandinsky, 29,4 Millionen US-Dollar bei Sotheby's London, das bisher beste Auktionsergebnis in Großbritannien in diesem Jahr:

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1657380/Artmarket_Kandinsky.jpg

Thierry Ehrmann, CEO und Gründer von ArtMarket.com und seiner Abteilung Artprice: „Großbritannien hat (mit 17% des globalen Auktionsumsatzes im ersten Halbjahr 2021) von Frankreich (7%) wenig zu befürchten, allerdings zieht Hongkong (14%) einen steigenden Anteil des gehobenen Marktes an, insbesondere Werke der zeitgenössischen und der Nachkriegskunst mit größerer Bedeutung im Sinne der Soft Power. Ich erwarte, dass sich London intensiv darum bemühen wird, seine Position in diesem Marktsegment zu halten."

Verlagerung des Marktes nach Osten

Das wichtigste Gemälde von Gerhard Richter, das in den letzten drei Jahren zu einer Auktion gelangte, Abstraktes Bild (649-2) (1987), wurde von Sotheby's in Hongkong um 28 Millionen US-Dollar versteigert. Ursprünglich in den späten 1980ern von der Galerie Löhrl in Düsseldorf gehandelt, wurde das Bild in New York von der Galerie Barbara Mathes weiterverkauft. Jedoch beschloss Patrick Drahis Auktionshaus (Sotheby's) am 6. Oktober 2020, es in eine prestigeträchtige Abendversteigerung in Hongkong aufzunehmen, wo es 10 Millionen US-Dollar mehr einbrachte als sein hoher Schätzwert von 18 Millionen US-Dollar.