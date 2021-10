AEye und Intetra präsentieren fortschrittliche Mautautomatisierungsfunktionen auf dem ITS World Congress

ITS World Congress – AEye, Inc. (NASDAQ: LIDR), der weltweit führende Anbieter von adaptiven, leistungsstarken LiDAR-Lösungen, und Intetra, ein führender Anbieter von End-to-End-Lösungen für Intelligent Transportation Systems (ITS) und Electronic Toll Collection Systems (ETC), gaben bekannt, dass sie auf dem ITS World Congress gemeinsam fortschrittliche Mautautomatisierungsfunktionen präsentieren werden. Die Unternehmen demonstrieren, wie die fortschrittlichen Feedbackschleifen und optimierten Scanmuster des 4Sight M LiDAR von AEye eine hochauflösende Erkennung in Mautgebieten unabhängig von Fahrzeugtyp, Geschwindigkeit, Verkehrsfluss, Licht- oder Wetterbedingungen ermöglichen. Um eine Demonstration des LiDAR von AEye zu sehen, besuchen Sie den Intetra-Stand Nr. B5431 vom 13. bis 15. Oktober auf dem ITS World Congress in Hamburg, Deutschland.

Intetra entwirft, baut, integriert und implementiert ITS- und ETC-Technologie, die auf die Bedürfnisse von Verkehrsbehörden zugeschnitten ist. Dazu gehören elektronische RFID-Mautsysteme, die in der Vergangenheit Kameras, Sensoren, Beleuchtungssysteme und Back-End-Software verwendet haben, um die betriebliche Effizienz und den Komfort der Mauterhebung zu erhöhen. Auf dem ITS World Congress zeigt Intetra, wie es mit dem adaptiven Festkörper-LiDAR von AEye die Genauigkeit der Erkennung von Mautgebühren weiter verbessern kann.

LiDAR ist der einzige deterministische Sensor, der die spezifischen Daten liefert, die für ITS-Anwendungen benötigt werden, da er präzise feststellen kann, wohin sich ein Objekt bewegt (Vektor und Geschwindigkeit). Der LiDAR von AEye geht noch einen Schritt weiter und bietet einen intelligenten Hochleistungs-LiDAR, der die Anpassung der Scanfunktionen für jede ITS-Anwendung ermöglicht.

„Als additiver Sensor mit integrierter Intelligenz ist der LiDAR von AEye in der Lage, sein Scanmuster in Echtzeit anzupassen, um ihn an verschiedene Umgebungs- und Verkehrsbedingungen zu optimieren – ein Wendepunkt für automatisierte Mautanwendungen“, sagte Kamil Alpaydin von Intetra. „Diese Software-Definierbarkeit ist der Schlüssel zur Erzielung einer optimalen Leistung für jeden Mautanwendungsfall und bietet ein Maß an Effizienz und Sicherheit, das mit Kameras allein nicht möglich ist.“