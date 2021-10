Putin nimmt an Klimagipfel in Glasgow teil - Format noch unklar

MOSKAU/GLASGOW (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat vor internationalem Publikum in Moskau seine Teilnahme am Weltklimagipfel COP26 in Glasgow bestätigt. Allerdings sei das Format wegen der Lage um die Corona-Pandemie noch nicht klar - also, ob er persönlich anreist oder nur per Video zugeschaltet wird. Das sagte der 69-Jährige am Mittwoch in Moskau auf der russischen Energiewoche. Wegen der vielen Mitreisenden in einer solchen Delegation sei es wichtig, Fragen der Gesundheit im Blick zu behalten.

Der Gipfel, der als entscheidend für den Kampf gegen die Erderwärmung gilt, ist vom 31. Oktober bis 12. November angesetzt. "Ich habe wegen der Lage um diese Pandemie noch keine Entscheidung getroffen. Aber in jedem Fall werde ich an der Arbeit dort teilnehmen", sagte Putin. Der Kremlchef erinnerte daran, dass es zuletzt in seinem Umfeld eine Vielzahl von Coronafällen gegeben habe, weshalb er auch in Quarantäne war. Er gehe davon aus, dass er selbst bisher durch den russischen Impfstoff Sputnik V vor dem Virus geschützt worden sei.