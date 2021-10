Plug Power zieht die Wasserstoffaktien kräftig nach oben!

Hinter den Fans von sogenannten Wasserstoffaktien liegen harte Zeiten. Nach dem tollen Jahr 2020 ging es in diesem Jahr seit Januar im Prinzip quasi durchweg nach unten. Jetzt könnten die Titel, allen voran Plug Power, die Wende eingeleitet haben. Denn seit einigen Tagen kennen die Kurse nur noch den Weg nach oben. So konnte Plug Power zuletzt sechs Tage am Stück zulegen und notiert heute abermals kräftig im Plus.

Damit ist der Kampf um die Marke von 30 US-Dollar eröffnet. Zuletzt notiert der amerikanische Brennstoffzellenspezialist im Juli über dieser Marke. Ein Ausbruch wäre also ein echter Meilenstein. Damit würde Plug Power die Rallye der vergangenen Tage auf beeindruckende Art und Weise krönen. Allein seit Beginn voriger Woche konnte Plug Power bis heute rund 23 Prozent zulegen! Eine solche Rallye erinnert stark an die tollen Zeiten 2020…

Kursverlauf von PLUG POWER der letzten drei Monate.

