Märkte am Abend: SAP stark, Bayer und Lufthansa schwächeln, Plug Power & Co. explodieren! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 13.10.2021, 17:48 | | 12 0 13.10.2021, 17:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die großen Indizes zeigen heute nur wenig Bewegungsbereitschaft. Bei den Einzelwerten jedoch gibt es durchaus Verschiebungen unter den Favoriten. Denn SAP konnte sich nach der Veröffentlichung guter Geschäftszahlen für das dritte Quartal regelrecht nach oben katapultieren. Über vier Prozent beträgt das Plus zur Stunde (Was das für SAP bedeutet, lesen Sie hier). Die zuletzt so starke Bayer-Aktie dagegen musste wieder einmal einen Rückschlag hinnehmen. Der Kurs verliert rund eineinhalb Prozent und fällt damit unter die aus charttechnischer Sicht wichtige Hürde von 48 Euro zurück. Die nächsten Tagen versprechen hier absolute Hochspannung (hier lesen Sie, wie es für Bayer weitergeht). Die Lufthansa ging heute vom Start weg in den Sturzflug und fiel zwischenzeitlich in den Bereich um 5,70 Euro. Damit rückte das Jahrestief bei 5,60 Euro bedrohlich nahe. Doch die Airline konnte den Absturz vorerst abfangen und sich zum Handelsende wieder etwas stabilisieren. Dennoch versprechen die nächsten Tage Hochspannung (hier lesen Sie, wie es für die Lufthansa weitergeht) Grund zur Freude hatten heute endlich wieder die Aktionäre von sogenannten Wasserstoffaktien. Denn Plug Power & Co. verzeichneten massive Zugewinne. Der amerikanische Brennstoffzellenspezialist kämpft derzeit mit der Marke von 30 US-Dollar. So hoch stand die Aktie zuletzt Anfang Juli! (Hier lesen Sie, wie es bei Plug Power weitergeht)

