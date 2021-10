Natural Spectrum-LEDs der SunLike-Serie von Seoul Semiconductor wurden für die Sun@Home-Produktfamilie der globalen Beleuchtungsmarke LEDVANCE ausgewählt, die für eine menschenzentrierte Beleuchtung sorgen

Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), ein weltweit führender Innovator im Bereich der LED-Technologie, gab bekannt, dass seine LEDs der SunLike-Serie mit natürlichem Spektrum, welche Licht erzeugen, das dem Spektrum des Sonnenlichts sehr nahe kommt, von der globalen Beleuchtungsmarke LEDVANCE für ihre neue Produktfamilie Sun@Home übernommen wurde.

LEDVANCE Sun@Home family designed with SunLike Series natural spectrum LEDs (Graphic: Business Wire)

Sun@Home ist eine Premium-Produktlinie, die Wohnraumbeleuchtung mit der besten Lichtqualität bietet. Nach mehr als einem Jahr Coronakrise verbringen Arbeiter und Angestellte immer mehr Zeit im Homeoffice – und Licht ist der Schlüssel zu einer Umgebung, in der sie sich wohlfühlen, konzentrieren und gleichzeitig entspannen können. Die SunLike-Technologie liefert nachweislich die beste Lichtqualität für den Menschen. Die Sun@Home-Produkte sind alle mit einer intelligenten Steuerung ausgestattet, bei der das Licht das Spektrum an die Bedürfnisse des Benutzers anpasst. SunLike ist die einzige LED, die in der Lage ist, das Spektrum des Sonnenlichts vom frühen Morgen bis zum Sonnenuntergang zu simulieren, wenn die Sonne untergeht. Das hochmoderne, automatisierte, kabellose System von LEDVANCE vereinfacht die Steuerung und Einstellung der verschiedenen Arbeitsmodi und Lichtspektren, um den Benutzer je nach den zu erledigenden Aufgaben auf die richtige Weise zu stimulieren. Bei den LEDs der SunLike-Serie mit natürlichem Spektrum sind die Leuchten und Leuchtmittel so konzipiert, dass sie die natürlichen Farbtöne von Objekten hervorheben und einen niedrigeren Spitzenwert des blauen Lichts erreichen, der der Spektralkurve des Sonnenlichts ähnelt, was eine Verringerung von Streureflexion und Blendung ermöglicht. Es bietet auch gesundes und angenehmes Licht, das die Lebensumgebung verbessert, die Ermüdung der Augen reduziert und Farben und Texturen mit CRI 97 und TM30 = 100 für jeden CCT-Bereich von 2200K bis 5000K genauer anzeigt.

Die Forschungsaktivitäten über die Beziehung zwischen Licht und menschlichen Biofunktionen haben deutlich zugenommen. Dazu zählt auch eine kürzlich durchgeführte wissenschaftliche Studie, die sich mit den Auswirkungen des Lichtspektrums auf die Schlafqualität, den Sehkomfort, das allgemeine Wohlbefinden und die Wachsamkeit am Tag befasst und die Wechselwirkung von visuellem und nicht-visuellem Licht auf den Menschen untersucht. Basierend auf den Ergebnissen einer umfassenden Schlafstudie, die von Professor Christian Cajochen und seinen Kollegen an der Universität Basel in der Schweiz durchgeführt wurde, wurden die LEDs der SunLike-Serie mit natürlichem Spektrum als eine wichtige Lichtquelle zur Förderung des menschlichen Wohlbefindens identifiziert. Die Studie, die am 24. März 2019 im Journal of Lighting & Research Technology veröffentlicht wurde, fand „Belege dafür, dass eine Tageslicht-LED-Lösung [mit natürlichem Spektrum] positive Auswirkungen auf den visuellen Komfort, die Wachheit am Tag, die Stimmung und die Schlafintensität bei gesunden Probanden hat.“