Moderna – Jetzt knallt´s

Die Bullen schwingen heute bei Moderna eindeutig das Zepter. Immerhin schießt der Kurs rund vier Prozent in die Höhe. Damit kostet der Titel nun 280,95 EUR. Können die Bullen jetzt ein Fest planen?

Kursverlauf von Moderna der letzten drei Monate.

In der Charttechnik überwiegen trotz des Kursschubs die dunklen Wolken. Es liegen nämlich neue Verkaufssignale in der Luft. Bis dato lag dieser Tiefpunkt bei 253,90 EUR. Daher versprechen die nächsten Tage Hochspannung.

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, kann sich auf den 200er-Durchschnitt verlassen. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 229,04 EUR, sodass Moderna in Aufwärtstrends verläuft. Mit dem heutigen Tag setzt die Aktie ihren Trend also in beeindruckender Maniert fort.

