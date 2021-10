Varta will einen Milliardenmarkt erobern! Aktie mit gigantischer Perspektive!

In der vergangenen Woche sorgte der Batterie-Spezialist Varta für einen regelrechten Paukenschlag in der Branche. Nachdem das Unternehmen seit mehreren Jahren weltweit führend ist im Bereich der Mikro-Batterien will der Konzern jetzt den nächsten Schritt machen. So kündigte der Vorstand auf dem Kapitalmarkttag für Großinvestoren an, den Markt für E-Mobilität aufmischen zu wollen. Das macht durchaus Sinn.

Varta ist führend im Bereich von Mikro-Batterien

Schließlich ist Varta mit einer Produktionskapazität von rund einer Milliarde Mikro-Batterien weltweit führend. Die Mini-Zellen werden unter anderem in Hörgeräten aber auch in kabellosen Kopfhörern verbaut. So setzt beispielsweise Tech-Gigant Apple in seinen mittlerweile schon legendäre AirPods auf die Mini-Akkus von Varta. Dieses Knowhow will der Konzern jetzt nutzen, um Akkus für E-Autos zu entwickeln.

Varta: E-Mobilität als Wachstumsmotor

Die Speicherfähigkeit von Strom wird für den Kampf gegen den Klimawandel ein dominierendes Thema sein. Sei es in E-Autos oder für Eigenheimbesitzer, die den Strom aus ihrer PV-Anlage speichern wollen – die Entwicklung von Akkus hat allerhöchste Priorität. Dementsprechend gigantisch ist der Markt. Da ist es nur konsequent, wenn Varta seine Expertise hier voll einbringen will.

Varta: Der Prototyp ist vielversprechend

Mit der V4Drive-Zelle hat das Unternehmen bereits einen vielversprechenden Prototypen entwickelt. Die Produktion soll noch in diesem Jahr starten, ehe in rund zwei Jahren die Massenproduktion beginnen soll. Wie groß die Produktionskapazitäten werden, will Varta vom Auftragsvolumen abhängig machen. Erste Kunden für die neue Zelle sind beispielsweise mit Porsche schon gefunden.

Varta-Aktie mit positiver Entwicklung

Der Aktienkurs honoriert diese Pläne mit kräftigen Vorschusslorbeeren. Am Tag nach der Ankündigung explodierte Varta an der Börse um mehr als acht Prozent. Das war der größte Tagesgewinn seit Mitte März. Daran schlossen sich weitere Gewinne an, sodass Varta jetzt (endlich) die Marke von 120 Euro zurückerobern konnte. Tendenz weiter steigend.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Varta der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Varta-Analyse einfach hier klicken.

Fazit: Varta ist auf dem Weg zurück zu alter Stärke. Doch auf Anleger warten noch einige Fallstricke. Wie groß die Gewinnchancen wirklich sind und wo die Risiken liegen, lesen Sie in unserem brandaktuellen eBook zu Varta. Diese Studie können Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen. Einfach hier klicken.