BioNTech: Neueste Studie unterstreicht die Wirksamkeit vom Impfstoff

Weltweit wird mittlerweile kaum ein Thema so heiß diskutiert wie sogenannte “Booster-Impfungen”. Also eine dritte Impfung mit dem Wirkstoff von BioNTech ca. sechs Monate nach der zweiten Impfung. Diese Impfung soll noch einmal eine Auffrischung des Schutzes bringen. Forscher aus Israel haben jetzt eindeutig die Wirksamkeit einer solchen dritten Impfung bestätigt.

Laut der Studie ist der Schutz in allen Altersklassen zu sehen. So ist das Risiko doch noch an Corona zu erkranken mit Booster-Impfung um ein Zehnfaches geringer als bei Personen, die lediglich zwei Impfungen erhalten haben. Bei jüngeren Menschen ist der Schutz sogar noch größer. Sollten diese Studiendaten bestätigt werden, dürfte die Diskussion um eine allgemeine Auffrischungsimpfung für alle wieder an Fahrt gewinnen. Davon könnte auch die BioNTech-Aktie profitieren.

Fazit: BioNTech könnte also in Kürze erneut Rückenwind erhalten. Sollten mutige Anleger bei BioNTech-Aktien jetzt also zugreifen? Oder ab welcher Marke lohnt sich ein Einstieg? Wie groß ist das Risiko bei einem jetzigen Kauf? Genau um diese Fragen geht es in unserem brandneuen eBook zu BioNTech, das Sie heute angesichts der neuen Studie zu BioNTech ausnahmsweise kostenlos herunterladen können. Einfach hier klicken.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche BioNTech-Analyse einfach hier klicken.