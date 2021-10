Optiver gibt Team für Principal Strategic Investments bekannt

Bislang hat sich Optiver auf seine Kerntätigkeit als Market-Maker für börsennotierte Derivate und Aktien konzentriert. Durch ein wettbewerbsfähiges Preisgestaltungs-, Ausführungs- und Risikomanagement setzen sich die über 1300 Mitarbeitenden des Unternehmens unentwegt für die Verbesserung des Marktes ein. In den vergangenen Jahren hat sich das Unternehmen im Zuge seiner weltweiten Expansion zunehmend nach außen orientiert. Optiver Principal Strategic Investments ist daher als natürliche Weiterentwicklung der Unternehmensmission zu verstehen, die Finanzmärkte der Zukunft in einem immer größeren Ausmaß zu gestalten.

„Mehr denn je verfolgt Optiver einen proaktiven Ansatz bei der Frage, wie die Zusammenarbeit mit externen Unternehmern und Gründern unsere allgemeine Mission, die Verbesserung der Märkte, fördern kann“, so Jan Boomaars, CEO der Optiver Group. „Wir haben sehr großes Interesse daran, die innovativsten und eindrucksvollsten Projekte zu entdecken und zu unterstützen – nicht nur im Finanzbereich, sondern auch in den Bereichen IT, Blockchain und vieles mehr. Unser Ziel ist es, durch erfahrene Branchenkenner langfristig Beratung und Mentoring zu leisten und Ressourcen bereitzustellen.“

Optiver PSI greift auf seine umfangreiche Erfahrung mit Marktstrukturen zurück und wird Kapital investieren und auch seine wertvollste Ressource – die Mitarbeitenden – bei Vorhaben einsetzen, die das gesamte Spektrum von FinTech, IT-Infrastruktur und digitalen Assets abdecken. Die Initiative bietet auch Zugang zum überaus wertvollen Netzwerk von Optiver, das führende Entscheidungsträger moderner Finanzmärkte und Infrastrukturanbieter umfasst.

Als Teil eines Eigenhandelsunternehmens, das ausschließlich mit eigenem Kapital handelt und eigenes Kapital investiert, verfügt das PSI-Team von Optiver über die nötige Flexibilität, mit den vielversprechendsten und relevantesten Unternehmern zusammenzuarbeiten, für die keine bestimmten Größen- oder Renditemandate vorgegeben sind. Optiver PSI ist auf der Suche nach aufstrebenden Unternehmen, die in einer klaren Verbindung zu dessen Kernaktivitäten stehen und ein langfristiges Innovationspotenzial aufweisen. Außerdem bestehen keine strikten Investitionsanwendungskriterien. Weitere Informationen über diese spannende Initiative erhalten Sie unter: https://www.optiver.com/psi/

ÜBER OPTIVER

Optiver ist ein führender internationaler Market-Maker mit Niederlassungen in Amsterdam, Chicago, Sydney, London und Shanghai. Vor mehr als dreißig Jahren starteten wir als Einzeltrader auf dem Parkett der Amsterdamer European Options Exchange. Heute sind wir ein führender Liquiditätsanbieter mit mehr als 1.000 Mitarbeitenden in Niederlassungen auf der ganzen Welt. Sie alle setzen sich gemeinsam dafür ein, den Markt durch wettbewerbsfähiges Preisgestaltungs-, Ausführungs- und sorgfältiges Risikomanagement zu verbessern. Indem wir an verschiedenen Börsen in aller Welt Liquidität für verschiedene Finanzinstrumente bereitstellen, tragen wir zur Gewährleistung gesunder, effizienter Märkte bei. Wir stellen Liquidität für die Finanzmärkte bereit, indem wir eigenes Kapital auf eigenes Risiko einsetzen und mit einer breiten Palette an Produkten handeln: börsennotierte Derivate, Aktien am Kassamarkt, ETF-Fonds, Anleihen und Devisen.

