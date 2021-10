Topleistung aus den Minen in Mexiko! Silberproduzent liefert wieder voll ab! So kann es weitergehen!

Absolute Spitzenproduktionsergebnisse für das 3. Quartal vermeldet die in Vancouver, British Columbia ansässige Endeavour Silver Corp. (ISIN: CA29258Y1034 / TSX: EDR) und zeigt damit wieder einmal recht eindrucksvoll, wie rund die Produktion auf ihren mexikanischen Minenbetrieben läuft.

Mit einer starken Gesamtproduktion von 1.305.399 Unzen Silber und 10.541 Unzen Gold, beziehungsweise 2,1 Millionen Unzen Silberäquivalent, wartete der primäre Silberproduzent alleine im dritten Quartal auf. Mit dieser Spitzenleistung wurde natürlich einmal mehr die eigens gesteckte Produktionsprognose übertroffen. Und das übrigens nicht zum ersten Mal.

Quelle: Endeavour Silver

Vor diesem Hintergrund hat das Management die konsolidierte Produktionsprognose für das Jahr 2021 auf 7,7 bis 8,0 Millionen Unzen Silberäquivalent nach oben revidiert, nachdem man ursprünglich von einer Jahresproduktion von 6,1 bis 7,1 Millionen Unzen Silberäquivalent ausgegangen war! Eine Prognoseerhöhung von fabelhaften 26 bis 31 %! So kann es weitergehen!

Minen über Plan! And the winner is…?!

Den größten Beitrag zur Erhöhung der Jahresprognose hat wieder einmal die ‚Guanacevi‘-Mine geleistet, die auch in diesem Quartal wieder eine Rekordproduktion an den Tag gelegt hat und mit einem Anstieg der Silberproduktion um sage und schreibe 46 % auftrumpfen konnte. Grund hierfür war ein deutlich über dem Plan liegender Durchsatz sowie höhergradige Erzkörper, die zu deutlich besseren Ausbeuten führten.

Nicht unerwähnt bleiben soll auch die Produktion in der ‚Bolanitos‘-Mine, die zwar insgesamt im Rahmen der ausgegebenen Prognose produzierte, aber mit einer aufbereiteten Tonnage über Plan punkten konnte, was die üblichen Schwankungen der Erzgehalte ausgleichen konnte.

Quelle: Endeavour Silver

Zudem wurde der Betrieb der ‚El Compas‘-Mine wie bereits lange zuvor angekündigt eingestellt.

Entsprechend zufrieden kommentierte auch Endeavour Sillvers CEO, Dan Dickson, die Produktionsergebnisse als er im Rahmen der Veröffentlichung sagte:

„Wir sind gut positioniert, um unsere ursprüngliche konsolidierte Produktionsprognose für das gesamte Jahr zu übertreffen, was zu der Entscheidung geführt hat, unsere Jahresziele formell zu überarbeiten. Unser Geschäftsplan für 2021 zeigt eine starke Leistung, die zu einer höheren Produktion als im letzten Jahr geführt hat, obwohl der Betrieb in der kleinen ‚El Compas‘-Mine eingestellt wurde.“

Weitere wichtige Meilensteine in greifbarer Nähe!

Auch von den weiteren Projekten gibt es Gutes zu berichten. Denn wie das Unternehmen weiter mitteilte, konnte der Erwerb des Spitzenprojekts ‚Bruner‘, welches sich bereits im fortgeschrittenen Explorationsstadium befindet und in Nye County, Nevada beheimatet ist, erfolgreich abgeschlossen werden.

Zudem macht man auch auf dem zukünftigen Flaggschiffprojekt ‚Terronera‘ von Endeavour Silver starke Fortschritte. Das Minendesign, die Betriebsfähigkeit und die Projektkosten bekommen einen immer konkreteren Rahmen, wobei sich immer mehr eine absolut robuste Wirtschaftlichkeit ableiten lässt. Aufgrund dieser neuen Erkenntnisse soll das Entwicklungsbudget um weitere 13 Mio. Dollar aufgestockt werden, um dem Produktionsstart noch mehr Schub zu verleihen.

Bohrergebnisse voraus!

„Zu Beginn des vierten Quartals setzten wir unsere Explorationsprogramme fort und erwarten die Veröffentlichung weiterer ‚Terronera‘-Bohrergebnisse schon in kürze. Parallel dazu treiben wir die Erschließung des Projekts voran und verhandeln weiterhin wichtige Verträge, beschaffen verschiedene Ausrüstungsgegenstände mit langen Lieferzeiten und allgemeine Bergbaugeräte. Zudem stocken wir die Belegschaft auf und bereiten unsere ersten Erdarbeiten vor“, führte Dan Dickson aus.

Fazit:

Endeavour Silver (ISIN: CA29258Y1034) legte auch im 3. Quartal mit 2,1 Millionen Unzen Silberäquivalent wieder ein glänzendes Produktionsergebnis hin. Von der Gesamtproduktion wurden schlussendlich insgesamt 699.540 Unzen Silber und 9.925 Unzen Gold verkauft sowie 1.030.304 Unzen Silber und 1.211 Unzen Gold in Barrenbeständen Plus 37.100 Unzen Silber und 2.028 Unzen Gold in Konzentratbeständen im Lager behalten, die bei wieder ansteigenden Edelmetallpreisen teurer verkauft werden sollen.

Die neuesten Fortschritte sowie die Unternehmens-Transformation durch das ‚Gamechanger‘-Projekt ‚Terronera‘ sehen wir in dem derzeitigen Aktienkurs nicht annährend berücksichtigt. Das Macht Endeavour Silver zu einer der absolut besten Aktien im Silbersektor.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

